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ليلى زاهر ويارا السكري.. 25 صورة لإطلالات الفنانات على البحر

10:51 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جلسة تصوير مي سليم
  • عرض 25 صورة
    جلسة تصوير مي سليم
  • عرض 25 صورة
    جلسة تصوير مي سليم
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر رفقة ابنها
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر رفقة ابنها
  • عرض 25 صورة
    جوري بكر رفقة ابنها
  • عرض 25 صورة
    جلسة تصوير مي سليم
  • عرض 25 صورة
    ليلى احمد زاهر
  • عرض 25 صورة
    ليلى احمد زاهر
  • عرض 25 صورة
    ملك قورة في المصيف
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 25 صورة
    ملك قورة تستمتع بالصيف في أحد الفنادق
  • عرض 25 صورة
    ليلى احمد زاهر
  • عرض 25 صورة
    هدى الاتربي في احد الشواطئ في فرنسا
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 25 صورة
    هدى الاتربي في احد الشواطئ في فرنسا
  • عرض 25 صورة
    هدى الاتربي في احد الشواطئ في فرنسا
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري أمام البحر
  • عرض 25 صورة
    نسرين طافش في الجونة
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري في المصيف
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري في المصيف
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري أمام البحر
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري في المصيف
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري أمام البحر
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كتب - معتز عباس:

تحرص نجمات الفن على قضاء إجازتهن الصيفية والاستمتاع بالأجواء أمام شواطئ البحر في المدن الساحلية المحلية والأوروبية.

وتهتم النجمات بتوثيق لحظات استمتاعهن بالعطلة الصيفية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين أسعد وأجمل اللحظات التي يقضونها بمفردهم أو مع الأسرة.

مع حلول فصل الصيف، تتحول صفحات نجمات الفن على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لعرض أحدث إطلالاتهن الصيفية. إذ بادرت عدد كبير من الفنانات بمشاركة صورهن الخاصة مع المتابعين، ومنهن "ليلى زاهر، يارا السكري، ريم مصطفى، مي سليم، روجينا، ملك قورة، وبوسي".

وحرصت نجمات الفن على ارتداء ملابس جريئة وملابس صيفية تناسب أجواء البحر والشاطيء من أجل الاستمتاع بأجمل الأوقات خلال إجازة الصيف.

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إطلالات الفنانات على البحر يارا السكري ليلى زاهر إطلالات الفنانات الصيفية
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