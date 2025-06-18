ليلى زاهر ويارا السكري.. 25 صورة لإطلالات الفنانات على البحر

كتب - معتز عباس:

تحرص نجمات الفن على قضاء إجازتهن الصيفية والاستمتاع بالأجواء أمام شواطئ البحر في المدن الساحلية المحلية والأوروبية.

وتهتم النجمات بتوثيق لحظات استمتاعهن بالعطلة الصيفية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين أسعد وأجمل اللحظات التي يقضونها بمفردهم أو مع الأسرة.

مع حلول فصل الصيف، تتحول صفحات نجمات الفن على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لعرض أحدث إطلالاتهن الصيفية. إذ بادرت عدد كبير من الفنانات بمشاركة صورهن الخاصة مع المتابعين، ومنهن "ليلى زاهر، يارا السكري، ريم مصطفى، مي سليم، روجينا، ملك قورة، وبوسي".

وحرصت نجمات الفن على ارتداء ملابس جريئة وملابس صيفية تناسب أجواء البحر والشاطيء من أجل الاستمتاع بأجمل الأوقات خلال إجازة الصيف.

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