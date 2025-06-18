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بالفيديو.. محمود حميدة ينهار من البكاء لهذا السبب

10:43 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمود حميدة يبكي عقب العرض مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر
  • عرض 9 صورة
    محمود حميدة يبكي عقب العرض مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر
  • عرض 9 صورة
    محمود حميدة يبكي عقب العرض مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر
  • عرض 9 صورة
    محمود حميدة يبكي عقب العرض مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر
  • عرض 9 صورة
    محمود حميدة يبكي عقب العرض مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر
  • عرض 9 صورة
    محمود حميدة يبكي عقب العرض مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر
  • عرض 9 صورة
    محمود حميدة يبكي عقب العرض مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر
  • عرض 9 صورة
    محمود حميدة يبكي عقب العرض مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر
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كتب - معتز عباس:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو لـ الفنان محمود حميدة عقب انتهاء العرض المسرحي "الأرتيست" على مسرح مركز الهناجر للفنون.

وظهر في الفيديو بكاء وتأثر محمود حميدة عقب مشاهدته للعرض المسرحي الأرتيست بمسرح الهناجر.

وتحدث محمود حميدة مع أبطال وفريق عمل المسرحية قائلًا: "الاخراج اللي اتعمل والحوار، أنا عيطت وضحكت ونزلت وفرحت وبقيت فخور ويأست وقومت وردت فيا الروح، عملتوا فيا عمايل غسيل ومكواة محصلش قبل كدا ربنا يبارك فيكم".

مسرحية "الأرتيست" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، بطولة هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمد عبد العزيز، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

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الإعلامية بوسي شلبي بوسي شلبي على إنستجرام محمود حميدة ينهار من البكاء الفنان محمود حميدة العرض المسرحي الأرتيست مسرح مركز الهناجر للفنون
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