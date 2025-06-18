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ابنة عمرو دياب بإطلالة جريئة في حفل عشاء مع صديقتها بالأهرامات (صور)

10:27 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    صور من الحفل الذي حضرته جنا عمرو دياب (7)
  • عرض 8 صورة
    صور من الحفل الذي حضرته جنا عمرو دياب (4)
  • عرض 8 صورة
    صور من الحفل الذي حضرته جنا عمرو دياب (5)
  • عرض 8 صورة
    صور من الحفل الذي حضرته جنا عمرو دياب (3)
  • عرض 8 صورة
    صور من الحفل الذي حضرته جنا عمرو دياب (1)
  • عرض 8 صورة
    صور من الحفل الذي حضرته جنا عمرو دياب (6)
  • عرض 8 صورة
    صور من الحفل الذي حضرته جنا عمرو دياب (2)
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كتب- مصطفى حمزة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر فيها جنا ابنة الهضبة عمرو دياب بحفل عشاء بمنطقة الأهرامات.

وظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة جريئة بصحبة صديقتها بالحفل، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

على جانب آخر، كانت جنا، قد كشفت عن تسجيل أحدث أعمالها الغنائية، وذلك بحضور والدها "الهضبة" عمرو دياب، إذ شاركت متابعيها مقطع فيديو من داخل أحد الاستوديوهات عبر "إنستجرام".

وظهر "الهضبة" داخل الاستوديو أثناء تسجيل ابنته لأغنيتها الجديدة، دعمًا لخطواتها في عالم الغناء.

جنا عمرو دياب عمرو دياب إطلالة جنا عمرو دياب إنستجرام جنا عمرو دياب
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