محمد سامي ينشر صورة مع مي عمر في لندن.. ويغازلها بهذه الطريقة

كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي متابعيها والجمهور، أحدث صورة له مع زوجته الفنانة مي عمر، أثناء قضاء عطلة الصيف في لندن.

ونشر سامي الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مع الشخص الوحيدة والواحدة.. إش إش".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

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