جوري بكر تنشر صورًا جديدة مع ابنها وتعلق: صديقي المفضل إلى الأبد

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا رفقة ابنها، خلال قضاء إجازتها الصيفية.

ونشرت جوري مقطع فيديو يظهر لقطات مصورة لها مع ابنها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "صديقي المفضل إلى الأبد".

وشاركت جوري بكر في مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، منة فضالي، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، تأليف وإخراج محمد سامي.

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