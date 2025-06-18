تعرضت لهجوم وانتقادات..10 معلومات عن هند صبري بعد تصدرها التريند

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة التونسية هند صبري تريند موقع البحث الشهير "جوجل"، بعد تداول منشور منسوب إليها يتضمن دعمًا لـ"قافلة الصمود"، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع بعض رواد مواقع التواصل للمطالبة بترحيلها من مصر.

على أثر ذلك، تلقت هند صبري هجومًا عنيفًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بترحيلها عن مصر، ونشر تصريح منسوب إليها، وتقول فيه : "من يقف في وجه هذه القافلة يخسر"، لكن في مقابل ذلك، حصلت هند صبري على دعم وتضامن كبير من الفنانين والمخرجين، الذين أكدوا على محبتها لمصر ورفضهم للحملة الموجهة ضدها.

ونستعرض في التقرير التالي معلومات عن النجمة التونسية هند صبري:

1- هند صبري ممثلة تونسية - مصرية ولدت عام 1979.

2- ولدت باسم (هند محمد المولدي الصابري) في ولاية قبلي بتونس.

3- حاصلة على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية.

4- تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف في 2008 الذي أنجبت منه ابنتيها علياء وليلى.

5 - عرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما (موسم الرجال)، و(صمت القصور) للمخرجة مفيدة التلاتلي.

6- قدمت دور البطولة في فيلم (مذكرات مراهقة) للمخرجة إيناس الدغيدي عام 2001.

7 - من أشهر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها، فيلم (مواطن ومخبر وحرامي) للمخرج داوود عبد السيد، فيلم ( عايز حقي)، فيلم (إزاي البنات تحبك) وفيلم ( أحلى الأوقات)، وفيلم (ملك وكتابه).

8- وانطلقت هند في المسلسلات الدرامية، وقدمت ادوارًا هامة في مسلسل (عايزة أتجوز)، ومسلسل (إمبراطورية مين).

9- من أهم أعمالها السينمائية: "كيرة والجن - هجمة مرتدة - الفيلم الأزرق 2 - الممر - الجزيرة 1 و 2- إبراهيم الأبيض - حالة حب - ويجا - عمارة يعقوبيان".

10- آخر أعمالها الفنية مسلسل (البحث عن علاء ج 1 و ج 2)، وفيلم بنات ألفه عام 2023.

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