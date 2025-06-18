"من أجمل الأماكن اللي شفتها".. ليلى علوي توثق رحلتها في هولندا

كتب - معتز عباس

وثقت النجمة ليلى علوي رحلتها الأخيرة لدولة هولندا، وقضاء يوم ممتع في قرية الطواحين "زانس شانس" الهولندية.

ونشرت ليلى، مجموعة صور لها داخل القرية، والتقطت الصور التذكارية مع سكان القرية، ومتابعة مراحل تصنيع "الجبن الرومي" الهولندي، والتعرف على ثقافات الشعب الهولندي.

وشاركت ليلى علوي صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "زرت زانس شانس في هولندا واستمتعت بكل لحظة مع صحابي الجدعان المصريين دينا و كريستينا و حاتم، وكانت من أجمل الأماكن اللي شفتها! المنظر خيالي والطواحين تحفة، استمتعت بكل لحظة هناك!".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى علوي فيلم "المستريحة" وشاركها البطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود، وآخرين.

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