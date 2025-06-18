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تعرف على سبب بكاء يسرا في أحدث ظهور لها (صور وفيديو)

07:08 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة يسرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع البحث "جوجل" بعد نشرها مجموعة من الفيديوهات من لقاء مع زوجها خالد سليم مؤثر مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامجه ABtalks، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

لم تتمالك يسرا دموعها أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، وشقيق زوجها الفنان هشام سليم، قائلة: "فراق أمي قاطع فيا للنهاردة للحظة دي مرت 6 سنوات لكن ذكراها مش بتروح".

ورد عليها زوجها خالد سليم، قائلًا: "ده شيء طبيعي، نفس الأمر عندي مع هشام عشرة عمري فارق السن بينا مش كبير، وإحنا كنا على طول مع بعض كأننا شخص واحد".

وأكملت، يسرا:"فراق هشام مأثر في زوجي وفي الأسرة كلها هو وأخواته عاشوا مع بعض العمر كله".

جدير بالذكر أن يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلمين، الأول "الست لما" بطولة ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

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