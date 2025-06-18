ريم مصطفى تنشر صورة لها أمام البحر في اليونان.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريم مصطفى أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلة الصيف من امام بحر جزيرة كورفو اليونانية.

ونشرت ريم صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وعلقت: "بعض الأماكن تشعر أنها قادمة من حياة أخرى"

تفاعل المتابعين، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قدوتي منورة"، "حلوة أوي الصورة"، "لطيفة جدا"، "جمال وأناقة"، الله على الجمال".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما شاركت ريم في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، إنجي المقدم، تأليف وإخراج محمد سامي.

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