إعلان

ريم مصطفى تنشر صورة لها أمام البحر في اليونان.. والجمهور يعلق

06:44 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الفنانة ريم مصطفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريم مصطفى أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلة الصيف من امام بحر جزيرة كورفو اليونانية.

ونشرت ريم صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وعلقت: "بعض الأماكن تشعر أنها قادمة من حياة أخرى"

تفاعل المتابعين، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قدوتي منورة"، "حلوة أوي الصورة"، "لطيفة جدا"، "جمال وأناقة"، الله على الجمال".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما شاركت ريم في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، إنجي المقدم، تأليف وإخراج محمد سامي.

ريم مصطفى

اقرأ أيضا..

تعرف على موعد حفلات وائل كفوري في بيروت

أمير رمسيس يدعم هند صبري: "الوفاء لا يتجزأ"

الفنانة ريم مصطفى ريم مصطفى على إنستجرام ريم مصطفى أمام البحر ريم مصطفى في اليونان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سبب بكاء يسرا في أحدث ظهور لها (صور وفيديو)

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو