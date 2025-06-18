انطلاق تصوير مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" خلال الأيام المقبلة

كتبت- منال الجيوشي

يقدم المنتج كريم أبو ذكري مسلسل بعنوان "ما تراه، ليس كما يبدو"، بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يضم المسلسل 7 حكايات مستقلة

المسلسل مكون من 35 حلقة، موزعة على 7 حكايات، بحيث تتكون كل حكاية من 5 حلقات تُعرض بشكل متتابع، وتُقدَّم بفريق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، في محاولة لتقديم تنوع بصري ودرامي ضمن عمل واحد، يواكب الأذواق المختلفة للجمهور.

ويعتمد "ما تراه، ليس كما يبدو" على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب الذين أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية، ومنهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال، مع استمرار التعاقد مع مزيد من النجوم والمخرجين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل التحضيرية واستكمال التعاقدات، في ظل حرص صُنّاع العمل على تقديم محتوى متميز من حيث الشكل والمضمون، بما يليق بتطور الصناعة الدرامية الحديثة في مصر.

يأتي هذا المشروع الجديد في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه كريم أبوذكري في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكابتن"، الذي قام ببطولته أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبد الوهاب، وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة على منصة Watch It خلال رمضان، ولا يزال يحتفظ بمكانته ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة حتى الآن، وسط إشادات نقدية وجماهيرية.