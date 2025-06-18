"الفن يسمو بالإنسان".. تكريم إلهام شاهين من المركز الكاثوليكي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مجموعة من الصور من حفل تكريمها الذي أقامه المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة بطرس دانيال.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شكرًا جزيلًا للمركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال على تكريمي في فعاليات Franciscan’s Got Talent".

وتابعت: "أتمنى لأولادنا الموهوبين من مدارس الفرنسيسكان مستقبل عظيم. أعتز جدًا بأنني خريجة مدارس الراهبات، وأن مدرستي سبب في حبي للفن، وكنا نعمل بروفات طوال السنة الدراسية لحفل نهاية العام، الفن جميل بكل أنواعه، وهو يرتقي ويسمو بالإنسان".

وعادت إلهام شاهين إلى الأراضي المصرية بعد أن وجهت هى والإعلامية هالة سرحان، استغاثة للسلطات بعد إغلاق المجال الجوي أمام عودتهما، وذلك خلال تواجدهما في العراق.

يذكر أن، إلهام شاهين خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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