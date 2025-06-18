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أول تعليق من صلاح الشرنوبي بعد وفاة نجله

03:51 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    منشور صلاح
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    محمد وشقيقه رامي
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    محمد نجل صلاح الشرنوبي
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كتب-مصطفى حمزة:

ودع الموسيقار صلاح الشرنوبي، نجله الراحل محمد، بكلمات حزينة، عقب وفاته يوم الأحد الماضي.

وقام صلاح الشرنوبي، بنشر صور لنجله الراحل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "حبيبى ونور عيني محمد ابني الأكبر وسندي، اللهم ارحمه واغفرله، وأحتسبه مع الأبرار في جنات الخلد آمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ووجه الموسيقار الكبير، الشكر إلى وزراء الثقافة والصحة، والمنتجين والفنانين، الذين حضروا لتقديم واجب العزاء، في مسجد الشرطة مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن الفنان محمد الشرنوبى، صباح الأحد، عبر حسابه على "إنستجرام"، وفاة ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي، وذلك في منشور عبر خاصية القصص القصيرة.

وكتب محمد الشرنوبي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي" .

صلاح الشرنوبي فيسبوك
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