تعرف على موعد حفلات وائل كفوري في بيروت

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري لإحياء جولة غنائية في العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر إقامتها يومي 2 و3 من شهر أغسطس المقبل.

ونشر كفوري البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "٢ و٣ أغسطس ٢٠٢٥، في منتدى بيروت".

وكان وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "لآخر دقّة"، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، وميكس وماستر جمال ياسين، وإخراج عبد الله غانم.

ويواصل كفوري حاليًا العمل على ألبومه الجديد، الذي يتضمن 6 أغنيات باللهجة اللبنانية، بالتعاون مع الملحن والموزع الموسيقي هشام بولس، يتم حاليًا الانتهاء من عمليات المكساج والماسترينغ تمهيدًا لإطلاق الألبوم.

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