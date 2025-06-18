أمير رمسيس يدعم هند صبري: "الوفاء لا يتجزأ"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب المخرج أمير رمسيس عن دعمه للفنانة التونسية هند صبري، بعد تداول منشور منسوب إليها يتضمن دعمًا لـ"قافلة الصمود"، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع البعض للمطالبة بترحيلها من مصر.

وكتب رمسيس عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ماذا لو كانت هند مصرية وعاشت في تونس، واحتضنتها وقالت في برنامج: (أنا تونسية) ألم يكن الجمهور المصري سيهاجمها".

وتابع: "آلاف من يذهبون لدول وبمجرد شراء ملابسه منها يتخذ لكنتها وينفي مصريته".

وأضاف: "الوفاء لا يتجزأ، ولو لم تكن هند وفية لبلدها الأول، لما وثقنا في وفائها الثاني لمصر".

ونشر بعض رواد مواقع التواصل، صور لتعليقات منسوبة إلى النجمة هند صبري، منها ما كتب باللغة الانجليزية تأكيدا لدعمها القافلة، بالإضافة إلى تصريح منسوب إليها، وتقول فيه : "من يقف في وجه هذه القافلة يخسر".

وطالب الذين قاموا بنشر التعليقات، بترحيل الفنانة هند صبري من مصر.



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