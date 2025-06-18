نجوم التسعينات في حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا

كتبت- منال الجيوشي

يستعد الفنان حميد الشاعري لإحياء حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا، تحت شعار "اختارنا لك" صيف 2025.

ويشارك في الحفل الذي يقام 11 يوليو بمارينا، لافتتاح مهرجان المسرح الروماني، عدد من نجوم التسعينات أبرزهم، هشام عباس، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، و الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور Talent wm.

الجدير بالذكر، أن حميد الشاعري تعاقد مؤخرا مع روتانا على عدة أعمال موسيقية، وطرح تيزر لأغنيته الجديدة "ده بجد!"، حصد الكثير من المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، منتظرين طرح الكليب الذي يقدمه حميد لأول مره بالذكاء الاصطناعي ai.