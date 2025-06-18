طرح البوستر الدعائي الأول لفيلم "ماما وبابا"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ماما وبابا" البوستر التشويقي الأول للعمل، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائي.

فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا" وياسمين رئيس، وتأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، ومن إنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلم).

يُذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم "الست لما"، والذي بدأ تصويره بالفعل.

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، ماجد المصري، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

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