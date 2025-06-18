أول تعليق من روتانا بعد التحقيق مع بهاء سلطان

كتب-مصطفى حمزة:



خضع المطرب بهاء سلطان، للتحقيق أمس الثلاثاء، في نيابة مصر الجديدة، في البلاغ المقدم ضده من الرقابة على المصنفات الفنية، والذي تتهمه فيه بإصدار عمل فني بدون ترخيص.



وعلق سعيد إمام "المدير الفني في روتانا"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، على ماحدث، وقال: "ما حدث أمر روتيني، وكثيرا ما يحدث، أوضح هنا أن الفنان في أي شركة، ليس له علاقة بالحصول على التصاريح".



وتابع: "الموضوع بسيط وانتهى سريعا، وما حدث خطأ إداري في تحرير المحضر ضد المطرب بهاء سلطان، ولم يكن عن أغنية بعينها".



وأدلى المطرب بهاء سلطان، بأقواله في التحقيق الذي تم أمس، قبل أن يتم إخلاء سبيله.



وطرح بهاء سلطان، في أبريل الماضي، ميني ألبوم تحت عنوان "رسيني"، ويضم 5 أغاني، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقدم في الميني ألبوم، أغاني: "اترموا، بنشوف فلان، الطيبين"، وتعاون في الأغاني مع الشعراء والملحنين والموزعين: تامر حسين، منة القيعي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، وسام عبد المنعم.











