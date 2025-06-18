أحمد عبدالوهاب ضيف شرف فيلم "أحمد وأحمد"

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد عبدالوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي أشرف على كتابته مع الكاتب كريم سامي كيمز، ومن المقرر عرضه يوم 2 يوليو للجمهور.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز.

كما ينتظر أحمد عبدالوهاب عرض فيلم درويش خلال الفترة المقبلة، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

ويعد مسلسل الكابتن أحدث أعمال أحمد عبدالوهاب، وعُرض في رمضان 2025 وضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبدالوهاب، سوسن بدر، سامي مغاوري، تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

كما عُرض لـ أحمد عبدالوهاب مسلسل أشغال شقة جداً، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، إخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وشارك أيضًا في مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، مريم الخشت، بدرة، إخراج خالد الحلفاوي.