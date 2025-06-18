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بفستان قصير.. مي سليم أنيقة في أحدث ظهور لها

01:53 م الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مي سليم
  • عرض 5 صورة
    مي سليم
  • عرض 5 صورة
    مي سليم
  • عرض 5 صورة
    مي سليم
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورًا جديدة بإطلالة أنيقة وجريئة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وظهرت "مي" بفستان قصير باللون البمبي، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ، فيما أغلقت خاصية التعليقات على الصور.

يُذكر أن مي سليم طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "اتعلقت بيه"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

على صعيد آخر تستعد مي سليم لعرض فيلمها السينمائي الجديد "أوراق التاروت"، الذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، منهم: رانيا يوسف، سمية الخشاب، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، وائل متولي، وبوسي شاهين.

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