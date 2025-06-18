"افتكرت زلزال".. محسن أحمد يكشف كواليس انهيار منزل نور الشريف

كتبت - سهيلة أسامة:

كشف مدير التصوير والمخرج محسن أحمد عن واقعة انهيار عقار سكني بمنطقة السيدة زينب كان يجاور منزله، وهو نفس العقار الذي أقام فيه الفنان الراحل نور الشريف والمخرج الراحل حافظ أمين.

وكتب "أحمد" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "كنت أصلي العشاء، وفجأة اهتز المنزل، افتكرت زلزال، لكنه كان انهيار المنزل رقم 20، منزلي رقم 16، وبيننا عمارة واحدة".

وتابع: "هذا المنزل سكنه الفنان الراحل نور الشريف والمخرج التلفزيوني الراحل حافظ أمين، وتحول في ثواني لكومة من التراب. أدعو الله أن ينجو سكانه بفضل الله".

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكوّن من أربعة طوابق بشارع قدري في حي السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لحماية المارة وضمان سلامة المنطقة.

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