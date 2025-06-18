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الجمعة.. روبي تحيي حفلا في مهرجان موازين

01:08 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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    روبي
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    روبي ترقص
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كتب-مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة روبي، للسفر إلى المغرب، للمشاركة في الدورة 20 لمهرجان موازين.

وتقدم المطربة روبي، مجموعة من أغانيها في الحفل المقام على مسرح النهضة، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 20 يونيو.

ويشارك في إحياء ليالي المهرجان، عدد من أشهر نجوم ونجمات الغناء في الوطن العربي، أبرزهم: محمد حماقي، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، نانسي عجرم، زياد برجي، شذى حسون، محمد فضل شاكر ، ديانا حداد، ميريام فارس، المايسترو المغربي بودشارت.

روبي المغرب مهرجان موازين
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