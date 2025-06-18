مريم أوزرلي تكشف عن طفولتها القاسية وتجربة أمومتها: "لارا أنقذتني"

كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة التركية مريم أوزرلي خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش عن محطات مؤثرة في حياتها الشخصية، بداية من طفولتها القاسية وصولًا إلى تجاربها العاطفية والأمومة.

وخلال ظهورها في برنامج ABtalks، كشفت أوزرلي عن نشأتها في ظروف اقتصادية ونفسية صعبة تركت أثرًا عميقًا في شخصيتها، وقالت: "كنا نعيش حياة قاسية. لم تكن الطفولة سهلة، ولهذا أعمل بكل طاقتي لأمنح طفلتيّ، لارا وليلي، حياة آمنة مليئة بالحب والدعم، بعيدًا عن الخوف والحرمان".

كما تحدّثت عن حملها الأول من رجل الأعمال جان ألتاش، الذي رفض استمرار الحمل وطلب منها الإجهاض، لكنها رفضت القرار بحسم، وعلّقت: "هذه الروح الصغيرة تستحق الحياة. ابنتي لارا أنقذتني... وجودها غيّر حياتي إلى الأبد".

يُذكر أن الفنانة مريم أوزرلي تشارك حاليًا في بطولة مسلسل "عائلة شاكر باشا"، وهو عمل درامي يعيد إحياء حقبة تاريخية مهمة من تاريخ تركيا، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التركية، منهم: ديفريم ياكوت، دينيز كابيزا، ونيلسو بيرفين أكتاش.

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