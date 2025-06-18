بسبب إطلالتها الغربية.. مايا دياب تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت مايا بإطلالة جريئة وغريبة، إذ ارتدت غطاء رأس (حجاب) وملابس جريئة، كما ظهرت بأظافر طويلة.

وجاءت تعليقات الجمهور في أغلبها لتؤكد إعجابهم بإطلالتها، وانتظارهم لعملها الفني الجديد، وكتبوا: "لا أحد يشبهك أنتي أيقونة الموضة.. دعيهم يتعلمون"، "يسعد هالجمال"، "واو بجد حلو اللوك جدًا مش قادر استنى أكتر من كدا على الكليب والأغنية، بعد الأيام لحد يوم عشرين، متحمس أوي أوي عشان أسمع وأشوف الكليب، متأكد انه هيكسر الدنيا أوي إن شاء الله، بحبك مايا أوي".

جدير بالذكر أن مايا دياب أحيت مؤخرًا حفلة في دولة البحرين، وشاركت جمهورها فيديو من الحفل وكواليسه، كما تستعد الفترة الحالية لطرح أحدث أغانيها.

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