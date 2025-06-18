"أحلى رورور".. ريهام حجاج بإطلالة فرعونية في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت ريهام بإطلالة أنيقة مستوحاة من الطراز الفرعوني، حيث ارتدت فستانًا بتصميم فرعوني ، لاقى إعجابًا كبيرًا من المتابعين.

وجاءت أبرز التعليقات على الصورة: "ملكة"، "نفرتيتي"، "أحلى رورو في العالم"، "فرعونية أصيلة"، و"اللوك خطير".

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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