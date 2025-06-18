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هايدي موسى تعلن وفاة شقيقتها

11:44 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

هايدي موسى

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كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت المطربة هايدي موسى، وفاة شقيقتها اليوم الأربعاء، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكشفت هايدي موسى، عن الوفاة، عبر منشور لها في خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”

وكتبت هايدي موسى: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله أختي عزة موسى، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وشاركت هايدي موسى، مؤخرا في العرض المسرحي الموسيقي "بنت شبرا"، عن سيرة المطربة العالمية الراحلة داليدا.

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