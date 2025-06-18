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تركي آل الشيخ ينعى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

11:18 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

تركي آل الشيخ

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كتبت- سهيلة أسامة:

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، الذي وافته المنية يوم الأحد 15 يونيو.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "‏خالص العزاء للأستاذ الغالي الموسيقار صلاح الشرنوبي في وفاة نجله، ونسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

وكان رامي الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، أعلن عن وفاة شقيقه الأكبر المهندس محمد صلاح الشرنوبي، وكتب عبر صفحته الرسمية: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخويا الكبير، حبيبي ونور عيني، محمد صلاح الشرنوبي".

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تركي آل الشيخ الموسيقار صلاح الشرنوبي
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