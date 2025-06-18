حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

يارا السكري

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها رفقة كلبها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ميرنا جميل

حرصت الفنانة ميرنا جميل على مشاركة متابعيها على "انستجرام" أحدث ظهور لها بفستان طويل "بينك".

شيري عادل

خطفت الفنانة شيري عادل أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد نشرها صورة لها بفستان طويل من داخل منزلها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

هند عبد الحليم

خطفت الفنانة هند عبد الحليم الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

سارة الشامي

شاركت الفنانة سارة الشامي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان مكشوف باللون الأسود"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

حنان مطاوع

خطفت الفنانة حنان الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

أسما شريف منير

ظهرت الفنانة أسما شريف منير مع زوجها، ونشرت الصورة عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

هدى المفتي

هنأت الفنانة هدى المفتي المخرجة كوثر يونس بمناسبة عيد ميلادها ونشرت صورة جمعها بها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وإنتي طيبة وعقبال مليون نجاج ومليون سنة".

عمرو وهبة

شارك الفنان عمرو وهبة جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، على طريقة الـ "سيلفي"، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".