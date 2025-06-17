محتاج رعاية دقيقة.. بسمة بوسيل تكشف آخر التطورات الصحية لـ ابنها آدم

كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة بسمة بوسيل آخر التطورات الصحية لـ إبنها "آدم" بعد تعرضه لوعكة صحية وإجرائه عملية جراحية لإزالة الزائدة، موجهة رسالة شكر لكل من دعمها والدعاء لابنها بالشفاء العاجل.

وكتبت بسمة في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "شكرا لكل الناس اللي دعت وسألت على آدم، آسف إني مكنتش عارفة أرد على كل الرسائل بحكم أنه كان محتاج اهتمام ورعاية دقيقة".

يذكر أن آدم نجل الفنان تامر حسني وابن طليقته بسمة بوسيل، تعرض لوعكة صحية مفاجئة الأيام الماضية، وخضع لعملية جراحية نتيجة انفجار الزائدة.

اقرأ أيضا..

صورة- بدء عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

مينا مسعود يكشف سبب الاستعانة بمصمم معارك لفيلم "في عز الضهر".. ما دور أحمد السقا؟