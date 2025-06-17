"أنا ورور".. رجل الأعمال محمد حلاوة ينشر صورة مع زوجته ريهام حجاج

كتب - معتز عباس:

تغزل رجل الأعمال محمد حلاوة في زوجته الفنانة ريهام حجاج.

ونشر محمد حلاوة صورة رومانسية تجمعه بـ ريهام حجاج عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أنا ورور".

يُذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "أثينا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشاركها البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

اقرأ أيضا..

درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق

بعد العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر".. شيرين رضا تتصدر تريند "جوجل"