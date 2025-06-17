صورة- بدء عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

بدأ منذ قليل توافد المعزين على مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، في نجله..

واستقبل العزاء الفنان محمد الشرنوبي، ابن شقيق الراحل، إلى جانب المنشد الديني محمود التهامي.

كما حضر عدد من صناع الموسيقى، من بينهم الملحن محمد ضياء والملحن إيهاب عيد، بالإضافة إلى أفراد الوسط الفني.

وكان أعلن محمد الشرنوبي عن وفاة نجل عمه عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ناعيًا الراحل بكلمات مؤثرة، وكتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي".