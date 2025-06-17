كتب - معتز عباس:

كشف الفنان مينا مسعود كواليس تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم سينمائي مصري بعنوان "في عز الضهر".

وقال مينا في لقائه ببرنامج "عرب وود" من العرض الخاص للفيلم، أنه بذل مجهود كبير من أجل التدريب على مشاهد الأكشن وتصويرها، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بمصمم المعارك الشهير أنجو ماكنزي، الذي سبق أن تعاون مع أحمد السقا، واصفًا الأخير بأنه "ملك الأكشن".

واحتفل نجوم وصناع فيلم "في عز الضهر" بالعرض الخاص الأول للفيلم، المقرر عرضه في السينمات غدًا الأربعاء، بحضور أبطاله وعلى رأسهم النجم العالمي مينا مسعود، الفنانة شيرين راض، المخرج مدحت العدل، المخرج خالد يوسف، الفنان محمود حجازي، المطربة ساندي، الفنانة هيدي كرم، وغيرهم.

فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

الفيلم من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

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