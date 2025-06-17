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"المصايف بدأت".. 25 صورة لنجمات الفن بإطلالات لافتة على الشواطئ

10:16 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي من أمام الشاطي
  • عرض 25 صورة
    جومانا مراد أ مام شاطئ البحر
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين في الساحل الشمالي
  • عرض 25 صورة
    روجينا تقضي اجازة الصيف
  • عرض 25 صورة
    روجينا تقضي اجازة الصيف
  • عرض 25 صورة
    ليلى زاهر تقضي عطلة الصيف على الشاطئ
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك بإطلالة جريئة
  • عرض 25 صورة
    جومانا مراد أ مام شاطئ البحر
  • عرض 25 صورة
    ليلى زاهر تقضي عطلة الصيف على الشاطئ
  • عرض 25 صورة
    ملك زاهر امام البحر
  • عرض 25 صورة
    ملك زاهر امام البحر
  • عرض 25 صورة
    ملك قورة أثناء قضاء إجازة الصيف
  • عرض 25 صورة
    ملك قورة أثناء قضاء إجازة الصيف
  • عرض 25 صورة
    ملك قورة أثناء قضاء إجازة الصيف
  • عرض 25 صورة
    ليلى زاهر تقضي عطلة الصيف على الشاطئ
  • عرض 25 صورة
    ميرنا نور الدين أمام البحر
  • عرض 25 صورة
    ميرنا نور الدين أمام البحر
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي أثناء قضاء إجازة المصيف
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلة الصيف
  • عرض 25 صورة
    ميرنا نور الدين أمام البحر
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلة الصيف
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي أثناء قضاء إجازة المصيف
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلة الصيف
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كتب - معتز عباس:

حرصت نجمات الفن على قضاء إجازة الصيف لعام 2025، وظهرت جميلات الفن بين المدن الساحلية والدول الأوروبية.

وشاركت النجمات صورهن الخاصة مع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت بينهن نيرمين الفقي، جومانا مراد، نسرين أمين، درة، ملك قورة، روجينا، ملك أحمد زاهر، إلهام شاهين، وغيرهن.

وخطفت الفنانات أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، مع دخول فصل الصيف، بعد ظهورهن بإطلالات جريئة ومميزة أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف، وإلتقاط صورًا على الشاطئ، منهم الفنانة يارا السكري، الفنانة ليلى زاهر، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة صبا مبارك.

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ميرنا نور الدين إلهام شاهين ملك قورة نرمين الفقي روجينا ليلى زاهر جومانا مراد إيمان العاصي
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