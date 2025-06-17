"المصايف بدأت".. 25 صورة لنجمات الفن بإطلالات لافتة على الشواطئ

كتب - معتز عباس:

حرصت نجمات الفن على قضاء إجازة الصيف لعام 2025، وظهرت جميلات الفن بين المدن الساحلية والدول الأوروبية.

وشاركت النجمات صورهن الخاصة مع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت بينهن نيرمين الفقي، جومانا مراد، نسرين أمين، درة، ملك قورة، روجينا، ملك أحمد زاهر، إلهام شاهين، وغيرهن.

وخطفت الفنانات أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، مع دخول فصل الصيف، بعد ظهورهن بإطلالات جريئة ومميزة أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف، وإلتقاط صورًا على الشاطئ، منهم الفنانة يارا السكري، الفنانة ليلى زاهر، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة صبا مبارك.

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