كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة شيرين رضا تفاصيل مشاركة الفنان مينا مسعود في فيلم "في عز الضهر" الذي يعتبر أول تجربة سينمائية عربية له.

وقالت "شيرين" في لقائها ببرنامج "عرب وود"، المذاع عبر موقع "انستجرام"، إن هذه هي أول تجربة للنجم العالمي مينا مسعود في السينما المصرية، مشيرة إلى أن طبيعة العمل تختلف عمّا اعتاده في تجاربه السابقة في هووليود، مما يجعلها تجربة جديدة كليًا بالنسبة له.

وأضافت: "مينا أول مرة يمثل في مصر بس هو معندوش خبرة إنه يشتغل عندنا، الشغل عندنا مش أبعد حاجة عن هوليوود لو هوليوود هنا إحنا المجرة التانية"، متابعة: "إحنا متعودين على إن دي طريقة شغلنا احنا عندنا حميمية هما هناك في هووليود عندهم لازم كل حاجة تتكتب بعقد مينفعش يشتغل غير ساعات معين، لكان لما جيه كان خايف وانبسط لما كلنا كنا حواليه".

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

الفيلم من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

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