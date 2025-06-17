"مع كلبها".. يارا السكري تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت يارا صورة لها رفقة كلبها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الجمهور والمتابعين.

وتفاعل المتابعين مع الصورة وجاءت التعليقات، كالتالي: "ايه الحلويات دي"، "أمورة الجيل"، "جمالك قمر"، "منورة الدنيا"، "ما شاء الله يا ست الناس".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 ، في مسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

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