محمد رمضان يعلن انتهاء أزمة نجله علي والتصالح مع زميله عمر

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم محمد رمضان عن انتهاء الأزمة التي نشبت بين ابنه علي وزميله عمر داخل نادي نيو جيزة، والصلح بينهما.

ونشر رمضان صورًا للصلح بين الطفلين عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "كل اللي فات إشاعات علي ابني وعمر إخوات".

وأضاف: "تم الصلح في أجواء عائلية و الحمد لله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا، ربنا يديم المحبة و الاخوة دائماً أبداً ويحفظلكم عمر ويحفظلي علي وأخواته".

يذكر أن محكمة جنح الطفل قررت إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد المدة في واقعة التعدي على زميلة داخل نادي نيو جيزة.

تفاصيل القضية واتهام نجل محمد رمضان

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها، تلميذ الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد، أثناء تواجدهما في أحد الأندية.

وواجه الطفل "علي محمد رمضان" تهمة الاعتداء بالضرب المبرح على زميله "عمر محمد سالم"، مما أدى إلى إصابة الأخير بكدمات شديدة في الوجه والجسد، وهو ما استدعى تقدم والديه ببلاغ إلى النيابة العامة للحصول على حق ابنهما.