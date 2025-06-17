"جسدك راح لكن روحك معانا".. أول تعليق من لطيفة بعد وفاة شقيقها

كتب - معتز عباس:

شُيّع اليوم، الثلاثاء جثمان شقيق الفنانة التونسية لطيفة، الراحل نور الدين، والذي توفي يوم السبت الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونشرت لطيفة صورًا من العزاء عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي أقيم داخل منزلها بحضور أفراد من الأسرة والأصدقاء والمقربين.

ووجهت لطيفة رسالة شكر لكن من حضر لمواساتها في وفاة شقيقها، وكتبت: "شكراً لكل حبايبي و اصدقائي اللي عزوني بحضورهم أو باتصالاته.. لا اراكم الله مكروه في عزيز وغالي".

وأضافت: "أخويا الغالي ملاك العيلة نور الدين .. الله يرحمك ويصبرنا على فراقك .. جسدك راح لكن روحك معانا طول الوقت".

وكان مختار العرفاوي ذكر في وقت سابق، أنه سيتم رفع جثمان الراحل نور الدين شقيقة لطيفة من منزلهم بـ 6 نهج محمد عبده منوبة إلى جامع السيدة حيث سيصلى عليه إثر صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وسيتم الدفن بمقبرة سيدي عمر منوبة.

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