كتب - معتز عباس:

حرص الناقد الفني طارق الشناوي، على دعم الفنانة التونسية هند صبري، بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا من قبل بعض رواد مواقع التواصل، بدعوى وجود منشورات منسوبة لها عبر صفحاتها، تحمل انتقادات لموقف مصر من ما سمي بـ "قافلة الصمود"، ما أثار جدلًا واسعًا ودفع البعض للمطالبة بترحيلها من مصر.

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "قصة وهمية ولعبة مكشوفة ومحاولة ساذجة لاغتيال هند صبري معنويا ، واثق ان كل الاوراق سيتم فضحها خلال ساعات ، انتظر من نقيب الممثلين اشرف زكي التدخل السريع لكشف كل خيوط اللعبة".

تصدر اسم الفنانة هند صبري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشور منسوب إليها يتضمن دعمًا لـ"قافلة الصمود"، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع البعض للمطالبة بترحيلها من مصر.

وتضامن عدد من الفنانين والمخرجين مع هند صبري، مؤكدين على محبتها لمصر ورفضهم للحملة الموجهة ضدها.

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