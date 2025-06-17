كتب-مصطفى حمزة:

تصاعد الضربات الجوية بين إيران و إسرائيل، كان له تأثيرا قويا على العديد من الحفلات التي كان من المقرر إقامتها، وتحديدا في الأردن.

وأعلنت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، تأجيل موعد المؤتمر الصحفي، الذي كان من المقرر إقامته الاثنين الماضي، للإعلان عن تفاصيل الدورة 39.

وقامت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمود عسيلي، الذي كان من المقرر إقامته في منطقة العبدلي، مساء الجمعة الماضي، عن تأجيل موعده، بعد تعذر وصول الفنان إلى الأردن.

وكشفت الجهة المنظمة لمهرجان "كاسيت 2"، والذي كان من المقرر إقامته في منطقة البشارات، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 يونيو، عن تأجيل موعده إلى 4 يوليو، بسبب إغلاق المطارات.

ويشارك في إحياء المهرجان، المطرب مصطفى قفمر، والفنان اللبناني يوري مرقدي.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي، واللبناني آدم، عبر صفحاتها في مواقع التواصل عن تأجيل إقامته إلى سبتمبر المقبل، في نفس مقر إقامته في ألمانيا.

وقالت في بيانها: "بكل محبة وتقدير، نود إعلام جمهورنا العزيز أنه وبسبب الظروف الراهنة وصعوبات السفر والتنقل والإغلاق المتكرر للمطارات وحظر الطيران والمجال الجوي، تقرر تأجيل حفل الفنان حسين الجسمي والفنان آدم في رودولف ويبر أرينا - أوبرهاوزن ألمانيا، إلى يوم 20 سبتمبر 2025".