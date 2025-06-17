أسماء أبو اليزيد تنشر صورًا مع أحمد مجدي من كواليس "فات الميعاد"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها صورتين أثناء كواليس تصوير الحلقة الأولى من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعد بدء عرض المسلسل على منصة "Watch It" وقناة "dmc".

وظهرت أسماء في الصور برفقة الفنان أحمد مجدي، وعلّقت قائلة: "حلقة 1، مشهد 1، شوت 1، أول مرة".

وتدور أحداث مسلسل "فات الميعاد" حول زوجة تطلب الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتدحرج وتؤثر على حياة جميع أبطال العمل، ليجد كل منهم نفسه متورطًا في صراع درامي مشوق، يكشف أعماق شخصياتهم وتناقضاتهم، في أجواء تمزج بين الرومانسية، الحب، الخوف، الشجاعة، والتردد.

يُعرض المسلسل في 30 حلقة، وهو من إخراج سعد هنداوي، ويشارك في بطولته: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، محمد علي رزق، محمود البزاوي، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وسلوى محمد علي.

https://www.instagram.com/p/DLALnvvsY28/?img_index=1

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