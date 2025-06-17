بعد تصدرها التريند.. أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب

كتبت- نوران أسامة:

أثارت نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر".

وظهرت نور عمرو دياب في لقاء سريع أجرته على هامش فعاليات العرض الخاص من فيلم "في عز الضهر"، وسألها أحد المذيعين: "الناس كانت بتقول إنك مش بتتكلمي عربي؟"، لترد عليه قائلة: "أنا بتكلم عربي".

ثم تابع المذيع سؤاله قائلًا: "طبعًا بنت عمرو دياب سوبر ستار الوطن العربي"، لترد نور: "لا، بنت شيرين رضا".

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن نور عمرو دياب:

ـ هي الابنة الوحيدة للفنان عمرو دياب من الفنانة شيرين رضا.

ـ من مواليد 1990، وتبلغ من العمر 35 عامًا.

ـ درست في مصر تخصص "علم الأحياء"، ثم انتقلت إلى لندن حيث درست التسويق، وتعلمت أيضًا لغة الإشارة.

ـ عملت في مجال التسويق، وتحديدًا كمسؤولة تسويق في إحدى شركات المطاعم الكبرى.

ـ كشفت في وقت سابق عن معاناتها من اضطراب نقص الانتباه (ADD).

ـ في عام 2021، أعلنت نور خطبتها من شاب بريطاني، وانتقلت للعيش معه، لكنها حذفت جميع صورهما وأعلنت انفصالهما.