درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء زيارتها لكلية الإعلام بجامعة الشروق، حيث تم تكريمها من قِبل قسم الإذاعة والتلفزيون، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ووجّهت درة رسالة شكر للقائمين على التكريم، وعلّقت: "شكرًا كلية إعلام الشروق، قسم إذاعة وتلفزيون، على التكريم والحفاوة والمحبّة".

وأضافت: "ومبروك للطلبة على مشروعهم الفيلم الوثائقي (بين السطور) عن الكاتب الكبير الذي له مكانة خاصة في قلبي، الأستاذ وحيد حامد، رحمه الله، مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة".

يذكر أن الفنانة درة تشارك في الدورة القادمة من مهرجان روتردام للفيلم العربي (28 مايو الجارى إلى 1 يونيو المقبل)، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، حيث يعرض الفيلم يوم 31 مايو، وهذا بصفتها مخرجة ومنتجة للفيلم.

وين صرنا يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات. أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.

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