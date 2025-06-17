كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر".

وخلال لقاء سريع أجرته على هامش الفعالية، سألها أحد المذيعين: "الناس كانت بتقول إنك مش بتتكلمي عربي؟"، لترد عليه قائلة: "أنا بتكلم عربي".

ثم تابع المذيع سؤاله قائلًا: "طبعًا بنت عمرو دياب سوبر ستار الوطن العربي"، لترد نور: "لا، بنت شيرين رضا".

العرض الخاص للفيلم أُقيم مساء أمس بإحدى دور السينما في مدينة 6 أكتوبر، وظهرت نور داخل القاعة لمتابعة الفيلم بهدوء، بعيدًا عن الأضواء وعدسات المصورين.

وشهد العرض حضور أبطال الفيلم، وهم: مينا مسعود، شيرين رضا، محمد علي رزق، محمد عز، محمود حجازي، المؤلف والفنان كريم سرور، والمخرج مرقس عادل وزوجته ساندرا ديفا.

كما تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني كضيوف، من أبرزهم: إياد نصار، مدحت العدل، توني ماهر، كريم عفيفي، أمير شاهين، ساندي، هيدي كرم، جيلان علاء وزوجها، رشا مهدي، ورنا سماحة، وآخرون.

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

فيلم "فى عز الضهر" بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

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