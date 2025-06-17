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أحمد فتحي ضيف برنامج "فضفضت أوي" على Watch It

01:39 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

أحمد فتحي

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كتبت- نوران أسامة:

كشفت منصة Watch It عن استضافة الفنان أحمد فتحي في الحلقة الجديدة من برنامجها الحواري "فضفضت أوي"، الذي يقدمه المخرج معتز التوني، وذلك مساء غد الأربعاء، ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

ونشرت المنصة البوستر الدعائي للحلقة، والذي ظهر فيه الفنان أحمد فتحي برفقة معتز التوني، عبر الحساب الرسمي للمنصة على موقع "فيسبوك".

ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت للجمهور، إذ يستضيف خلال حلقاته عددًا من نجوم الفن الذين يتحدثون عن محطاتهم الفنية، ويكشفون عن جوانب خاصة من حياتهم الشخصية، وأسرار تُعرض لأول مرة.

ومن أبرز ضيوف البرنامج: منة شلبي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، وأحمد فتحي.

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أحمد فتحي برنامج فضفضت أوي watch it
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