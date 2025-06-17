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جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور .. (فيديو)

01:39 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

الفنانة جومانا مراد

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية جومانا مراد جمهورها مقطع فيديو، من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولأقت إعجاب جمهورها.

ونشرت جومانا، الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية أنيقة، ارتدت خلالها فستان باللون الأبيض وجاكيت جينز.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "نجمة، ملكة جمال، قمر، ربنا يحميكي، يسلم هالجمال، حبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد، مسلسل "أم 44" والذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته: سمية الخشاب، عبير أحمد، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، ميس قمر

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الفنانة اللبنانية جومانا مراد جومانا مراد على إنستجرام. جومانا مراد في مقطع فيديو جومانا مراد بإطلالة صيفية
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