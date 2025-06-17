حسام حبيب يعلن انتهائه من تسجيل ألبومه الجديد "سيبتك"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المطرب حسام حبيب عن انتهائه من تسجيل ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "سيبتك"، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

وروج "حبيب" للألبوم من خلال نشر البوستر الرسمي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "أخيرًا.. سيبتك".

وكان حسام حبيب طرح مؤخرًا أغنية "سيبتك"، كأولى أغاني الألبوم الجديد لصيف 2025، في تعاون يجمعه مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه.

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