بالصور.. داليا البحيري تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها مجموعة من الصور الجديدة، ظهرت فيها خلال تواجدها داخل أحد الكافيهات، بإطلالة كاجوال.

ونشرت "البحيري" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عندما يكون مجرد يوم عادي، ثم تحصل على الماتشا في كوب مخصص باسمك عليه، فيتحول يومك ببساطة إلى يوم جميل".

يُذكر أن داليا البحيري شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "بدون مقابل"، إلى جانب النجوم: هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داود. المسلسل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

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