أبرزهم نجل السقا ومسلم.. نجوم الفن في المستشفى

كتبت - نوران أسامة:

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من نجوم الفن وأبناء الفنانين لأزمات صحية مفاجئة، استدعت نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفيما يلي نرصد أبرز الحالات التي تم احتجازها خلال الفترة الأخيرة:

حمزة أحمد السقا

أعلن الفنان ياسين السقا عن تعرض شقيقه "حمزة"، نجل الفنان أحمد السقا، لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشر ياسين صورة لشقيقه من داخل المستشفى، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "الحمد لله على السلامة يا زوز"، دون الكشف عن تفاصيل الحالة.

مسلم

تعرض مطرب المهرجانات مسلم لأزمة صحية مفاجئة، أعلن من خلالها عن إصابته بانسداد في شريان القلب، ما استدعى احتجازه في المستشفى.

وأكد مسلم، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خضوعه للرعاية الطبية اللازمة.

ملك أحمد زاهر

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بحساسية في الدم، أدت إلى نقلها للمستشفى، وتلقت الإسعافات والعلاج اللازم، وطمأنت جمهورها عبر "إنستجرام".

آدم تامر حسني

نُقل آدم، نجل الفنان تامر حسني، إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لانفجار في الزائدة الدودية، ما استدعى خضوعه لعمليتين جراحيتين خلال الأيام القليلة الماضية، وسط دعوات كثيرة من جمهوره ومحبيه بالشفاء العاجل.

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