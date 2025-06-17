بعد تصدرها التريند.. نجوم الفن يدعمون هند صبري بعد المطالبة بترحيلها

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة هند صبري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشور منسوب إليها يتضمن دعمًا لـ"قافلة الصمود"، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع البعض للمطالبة بترحيلها من مصر.

وتضامن عدد من الفنانين والمخرجين مع هند صبري، مؤكدين على محبتها لمصر ورفضهم للحملة الموجهة ضدها.

وكتب المخرج يسري نصر الله عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "هند صبري من أصدق وأجمل الفنانات اللي اشتغلت معاهم، ومن أوفى الأصدقاء. حبها لمصر وللمصريين صعب جدًا أي حد يشكك فيه. جو إرهاب كل من يختلف معاك، هو أكبر إساءة ممكن توجهها لمصر وللمصريين".

كما عبّر المخرج أمير رمسيس عن دعمه، قائلًا: "أثق في حب هند صبري لمصر تمامًا كثقتي في حبي لها. حماقة من يتهمها بالخيانة هي من ذات نبع حماقة من يقول لها إن عليها العودة لتونس من الطرف الآخر".

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