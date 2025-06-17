أيتن عامر بإطلالة صيفية أنيقة من اليونان (صورة)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصورة جديدة أثناء قضائها عطلتها الصيفية في اليونان.

ونشرت "عامر" الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا قصيرًا.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الحلوة"، "تدوم ضحكتك يا جميلة"، "الجمال والحلاوة نفسها"، "ما شاء الله زي القمر حبيبتي".

وشاركت الفنانة أيتن عامر في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي" بطولة كلًا من محمد رجب، محمود قابيل، عبير صبري، محمد لطفي، ميمي جمال، أحمد وفيق، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

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