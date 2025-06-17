إعلان

أحمد السعدني ينشر صورًا وهو يلعب الجولف: فشل ذريع في لعبة الأغنياء

09:00 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد صلاح السعدني اثناء لعب الجولف
  • عرض 3 صورة
    أحمد صلاح السعدني اثناء لعب الجولف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد صلاح السعدني متابعيه وجمهوره صورًا جديدة أثناء ممارسة رياضة "الجولف".

ونشر السعدني مجموعة صور وهو يلعب الجولف، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فشل ذريع في لعبة الأغنياء".

وشارك أحمد السعدني في بطولة مسلسل "لام شمسية" الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة أمينة خليل، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، يسرا اللوزي، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

أحمد صلاح السعدني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟