أحمد السعدني ينشر صورًا وهو يلعب الجولف: فشل ذريع في لعبة الأغنياء

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد صلاح السعدني متابعيه وجمهوره صورًا جديدة أثناء ممارسة رياضة "الجولف".

ونشر السعدني مجموعة صور وهو يلعب الجولف، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فشل ذريع في لعبة الأغنياء".

وشارك أحمد السعدني في بطولة مسلسل "لام شمسية" الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة أمينة خليل، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، يسرا اللوزي، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).